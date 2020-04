10:55 Uhr

Unbekannter zersticht Reifen in Biburg

Ein Reifenstecher war laut Polizei am Wochenende im Diedorfer Ortsteil Biburg unterwegs. Nun suchen die Beamten nach Hinweisen.

Ein Unbekannter hat die Reifen eines Autos in Biburg zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, erreignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag in der Willishauser Straße in Biburg. Zerstochen wurden die beiden Vorderreifen des Wagens. Der Sachschaden wird mit 400 Euro beziffert. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0. (kinp)

