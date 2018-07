vor 35 Min.

Unfallfahrer verliert Kennzeichen

Das Autokennzeichen hat ein 63-Jähriger nach einer Unfallflucht bei Horgau verloren. Deshalb bekam er schnell Besuch von der Polizei.

Der 63-jährigerSkoda-Fahrer streifte auf der Staatsstraße 2510 in einer leichten Rechtskurve bei Herpfenried einen entgegenkommenden Lastwagen. Der Mann war auf die Gegenfahrbahn geraten. Nach dem Unfall bekam er seinen Wagen wieder in den Griff – allerdings fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zu dumm nur: An der Unfallstelle verlor Fahrer sein Kennzeichen. Für die Polizei war es anschließend ein Leichtes, die Adresse herauszufinden. Vor Ort stellte sich dann heraus: Der Unfallfahrer hatte über 1,5 Promille Alkohol im Blut.

