vor 42 Min.

Urnen in Röhren

Die Gemeinde Dinkelscherben will neue Möglichkeiten schaffen

Immer mehr Bestattungen finden in Urnen statt. Das hat Vorteile: Sie brauchen weniger Pflege und weniger Platz als ein Erdgrab. Doch auf dem Friedhof in Dinkelscherben geht der Platz für Urnenbestattungen aus. Deshalb hat der Gemeinderat nun beschlossen, neue Möglichkeiten zu schaffen.

Konkret geht es um sogenannte Urnenendröhren. Darin können zwei Urnen übereinander bestattet werden. Der Grabplatz wird mit einer Namensplatte ebenerdig abgedeckt. Die Röhren sollen in eimem Kreis auf dem Rasen im Freidhof angeordnet werden. Nachdem die Angehörigen meist etwas ablegen wollen, werde ein Innenkreis angelegt, der bepflanzt wird. Dort kann man zum Beispiel eine Kerze abstellen. Die Anlage könnte der Reihe nach erweitert werden und mit einem Baum oder einer Sitzgelegenheit aufgelockert werden. Die Kosten dazu liegen pro Röhre bei etwa 540 Euro. Die Gemeinde will zwölf Stück für etwa 6500 Euro anschaffen. Anders als bei anderen Urnenbestattungen erfolgt die Beisetzung in der Erde. Nach Ablauf der Ruhezeit müssen die Urnen damit nicht mehr endbestattet werden.

Im vergangen Jahr waren 39 von 63 Beerdigungen auf den Friedhöfen im Gemeindegebiet Urnenbestattungen. Bürgermeister Edgar Kalb sprach sich deshalb für die Röhren aus. Es werde sich zeigen, ob die Nachfrage da ist. Gemeinderat Peter Kraus erklärte, er habe etwas gegen Steinplatten auf dem Friedhof. Deshalb hielt auch er den Vorschlag für eine gute Idee. Auch Gemeinderat Markus Ritter sprach sich für die neue Möglichkeit zur Bestattung aus, da sie besonders pflegeleicht sei. Letztlich stimme der Gemeinderat mit zwei Gegenstimmen für die Röhren. (kinp)

