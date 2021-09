Ustersbach

12:30 Uhr

Erhält der Bauhof in Ustersbach ein Silo für Streusalz?

Der Bauhof der Gemeinde Ustersbach ist in die Jahre gekommen. Nun sollen dort bauliche Maßnahmen durchgeführt werden. Im Gespräch ist auch ein Silo für Streusalz im Außenbereich.

Von Siegfried P. Rupprecht

Von Siegfried P. Rupprecht

Der Bauhof der Gemeinde Ustersbach an der Dinkelscherbener Straße hat schon bessere Zeiten erlebt. Bürgermeister Willi Reiter fasste es so zusammen: "In den letzten 30 Jahren wurde dort nichts mehr investiert." Dies soll nun geändert werden. Dazu kamen die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses zu einem Ortstermin zusammen.

