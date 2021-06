Ustersbach hat viel Platz, nicht nur für Einfamilienhäuser

Plus Der Vitalitätscheck gibt einen detaillierten Eindruck Ustersbachs sowohl vom Altort als auch den Ortsteilen. So hat der Durchgangsverkehr durchaus Vorteile.

Der jüngst im Auftrag der Gemeinde von den Städteplanern und Landschaftsarchitekten Herb und Partner durchgeführte Vitalitätscheck (wir berichteten) zeigt deutlich auf, dass in Ustersbach viele Leerstände vorhanden sind. Der Check beinhaltet aber auch, wo Innenentwicklung im Gemeindegebiet angebracht ist.