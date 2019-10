vor 10 Min.

Verbrennungen, Schnitte, Prellungen: Wie Rettungskräfte den Ernstfall proben

Mimen der Johanniter spielen Opfer und Verletzte und bereiten so Rettungskräfte auf den Ernstfall vor. Warum sie für solche Übungen so wichtig sind.

Von Tobias Karrer

Gestikulierend kniet ein Vater über seiner Tochter. Panisch ruft er um Hilfe. Er ist völlig aufgelöst, steht unter Schock nach einem Flugzeugabsturz über der Deuringer Heide. Das Szenario ist nicht echt, sondern Teil einer großen Übung für Feuerwehr, THW und Rettungsdienst. Der verzweifelte Vater wird von einem Mimen gespielt, einem ehrenamtlichen Darsteller des RUD-Teams der Johanniter. Die Abkürzung steht bezeichnend für „Realistische Unfalldarstellung“.

Lea Schröder ist regionale Jugendleiterin bei den Johannitern und mit für die Organisation und Ausbildung des RUD-Teams zuständig und erklärt: „Auf der einen Seite haben wir natürlich die Darsteller, sie spielen Verletzte und verhalten sich entsprechend den Maßnahmen, die die Rettungskräfte ergreifen.“ Dabei geht es nicht nur darum, Schmerz, Panik oder Schock realistisch darzustellen, sondern auch passend auf die Behandlung durch die Retter zu reagieren.

Sollte sich etwa sein Zustand verschlechtern, wird er lange ignoriert, darf der Darsteller auch wütend werden. Mimen können unterschiedliche Rollen einnehmen. Manche spielen Bewusstlose und dürfen nicht auf Einsatzkräfte reagieren. Oft müssen sie lange auf dem Boden ausharren oder sich umlagern lassen. Yannik Schopf ist Rettungssanitäter und Ausbilder bei den Johannitern und hat schon oft mit dem RUD-Team zu tun gehabt. Der 23-Jährige bewundert die ehrenamtlichen Darsteller nicht nur für ihre schauspielerische Leistung, sondern auch für ihr Durchhaltevermögen.

In der Deuringer Heide bei Leitershofen wurde ein Flugzeugabsturz nachgestellt. Feuerwehren, Johanniter und THW waren am Einsatz beteiligt. Die realistisch geschminkten Unfallopfer machten die Szenen umso realistischer, hier waren Schauspielkünste gefragt. Bild: Marcus Merk

Das RUD-Team besteht nicht nur aus Schauspielern

Andere Darsteller müssen panisch sein, schwer verletzt um Hilfe rufen oder verzweifelt nach Angehörigen suchen. Doch es gibt auch weniger offensichtliche Rollen: Kerstin Biedermann, Leitung für Kommunikation und Fundraising im Regionalverband, sind die „Pöbelmimen“ besonders in Erinnerung geblieben. Drei junge Rugby-Spieler aus Augsburg hätten bei einer Übung die Rolle von streitlustigen Passanten übernommen. „Die übenden Retter mussten äußerst viel investieren, um überhaupt an ihre Patienten zu kommen“, erinnert sie sich.

Das RUD-Team besteht nicht nur aus Schauspielern. Gerade bei einem Szenario wie dem Flugzeugabsturz in der Deuringer Heide ist es wichtig, dass die Verletzungen der Schauspieler echt wirken. Dafür haben die Johanniter ein Schmink-Team, das sich darauf spezialisiert hat, Verbrennungen, Schnitte, Prellungen und Fleischwunden darzustellen. „Wir verwenden dafür meist professionelles Halloween-Make-up“, erklärt Lea Schröder.

Einmal im Monat trifft sich das RUD-Team zu einer Art Fortbildung. Erst geht es theoretisch um ein Thema, dann werden in der Praxis beide Perspektiven durchgespielt – die des Patienten als auch die des Retters. Das letzte Treffen zum Thema „Schmerz“ ist Lea Schröder besonders in Erinnerung geblieben: „Es gibt so viele Wege, Schmerz darzustellen.“

Lea Schröder ist eine der Leiterinnen des ehrenamtlichen RUD-Teams der Johanniter. Yannik Schopf hat als Ausbilder viel Erfahrung mit der „realistischen Unfalldarstellung“. Bild: Tobias Karrer

Retter müssen an die Realität gewöhnt werden

Doch warum der große Aufwand? Yannik Schopf erklärt: „Wir müssen versuchen, die Retter so gut es geht, an die Realität zu gewöhnen. DieTheoriezubeherrschen, ist zwar gut, am wichtigsten ist allerdings, sie auch unter Stress abzurufen.“ Es setze einen Retter enorm unter Druck, wenn ein Patient ihn in Panik anschreie oder andere Verletzte auf ihn eindrängen: „Wenn die Mimen ihre Sache gut machen, vergisst man sogar, dass man in einer Übung ist.“ Bei erfahrenen Darstellern bekomme man manchmal sogar Angst, dass ihnen wirklich etwas passiert sei, ergänzt Kerstin Biedermann.

Das RUD-Team ist nicht nur in der Region unterwegs. Immer wieder nehmen sie an Großübungen in ganz Deutschland teil, zum Beispiel am Flughafen in Bremen. Aber die Schauspieler arbeiten auch verstärkt mit Feuerwehren, THW oder Wasserwachten. Gerade für freiwillige Helfer, die sonst mit Puppen trainieren würden, sei die Arbeit mit echten Menschen wichtig, betont Lea Schröder. Kerstin Biedermann stellt hier das Zwischenmenschliche in den Vordergrund. Es brauche viel Übung, um in Stresssituationen gleichzeitig ein medizinisches Schema abzuspulen und den Patienten empathisch zu begegnen.

Darsteller sind entscheidend für die Qualität der Übung

Alles in allem fasst Yannik Schopf zusammen: „Die Qualität einer Übung steht und fällt mit der Qualität der Darsteller.“ Er habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht: Bei einer Übung, die nicht in Augsburg stattfand, musste er ein Traumaopfer behandeln. Laut Szenario wurde die Frau aus dem Auto geschleudert. Als er sich um sie kümmern wollte, habe sie ihn angeschaut. „Ich habe sie also wie eine wache Patientin behandelt, bis der Prüfer die Übung abgebrochen und erklärt hat, dass die Patientin eigentlich ohnmächtig ist.“ Die Übung sei deshalb weder bewertbar noch sinnvoll gewesen.

Themen folgen