vor 16 Min.

Videos geben Einblick in die Vielseitigkeit der Musikschule

Bei ihrem virtuellen Tag der offenen Tür geben die Lehrer der Musikschule Biberbach in Videos einen Einblick in ihren Unterricht.

Virtueller Tag der offenen Musikschultür in Biberbach

Seit Mitte März war auch in der Musikschule Biberbach nicht mehr an den üblichen, persönlichen Musikunterricht zu denken. Doch die Musiklehrer haben sich der Herausforderung gestellt und sich mit dem Thema Online-Unterricht auseinandergesetzt.

Wie auch einige andere Veranstaltungen musste aufgrund der Corona-Pandemie der für Mai geplante Tag der offenen Musikschultür abgesagt werden. In den vergangenen Jahren waren zu diesem Infonachmittag stets viele interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene gekommen, um Instrumente auszuprobieren und sich über das vielseitige Angebot der Musikschule zu informieren.

Unter dem Motto „Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“ haben die Lehrkräfte der Musikschule eine kreative Alternative geschaffen: Mit den technischen Möglichkeiten, die trotz Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten zur Verfügung standen, entstand ein virtueller Tag der offenen Musikschultür. Mit Videos geben die Lehrkräfte einen Einblick in ihre Unterrichtstätigkeit und informieren über Instrumente, Einstiegsalter, mögliche Unterrichtsformen und vieles mehr.

Die Musiklehrer waren hierbei als Pädagoge, Musiker und Kamerafrau bzw. Kameramann gleichermaßen gefordert. So entstanden persönliche, informative und abwechslungsreiche Kurzfilme, die Interessierte mit auf eine Reise durch die Musikschule Biberbach nehmen.

Der virtuelle Tag der offenen Musikschultür ist auf der Homepage der Musikschule Biberbach unter www.musikschule-biberbach.de zu finden. (AL)

gibt es in der Geschäftsstelle, Telefon 08273/998498 und per E-Mail an leitung@musikschule-biberbach.de. Fragen beantwortet auch die musikalische Leiterin Carolin Sandmair, Telefon 08271/4219399 und 0160/91669000, E-Mail sandmair@musikschule-biberbach.de.

Themen folgen