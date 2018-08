vor 38 Min.

Viel Aufwand für die Kulturina

Gäste sollen in Gersthofen drei Tage lang sicher feiern. Viele Künstler treten hier erstmals auf.

Von Gerald Lindner

Endspurt für die „Kulturina“: Die Aktiven des Vereins Lebendige Innenstadt Gersthofen haben für das große Stadtfest am Wochenende von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. August, wieder eine Reihe von Gruppen und Künstlern engagiert. Auch einige Neuerungen sind darunter.

Eines steht fest: Das Festival wird wieder heiß – so lassen es zumindest die Wetterprognosen hoffen. Deswegen wird die Trockenheit aufmerksam beobachtet. Sollte es zu gefährlich sein, könnte am Ende das für Freitagabend um 22 Uhr geplante Feuerwerk kurzfristig abgesagt werden.

Auch sonst wird dafür gesorgt, dass die vielen Besucher – regelmäßig kommen gut 40000 während der drei Festtage - beim Feiern sicher sind. Im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren sind die Sicherheitsvorkehrungen noch umfangreicher. „Wir achten aber darauf, dass die Besucher möglichst wenig beeinträchtigt werden“, versichert Veronika Wanninger vom Organisationsteam. Allerdings sollen diesmal wirklich an allen Eingängen alle Taschen und Rucksäcke kontrolliert werden. Dafür gebe es mehr Sicherheitspersonal. Der größere Aufwand bringt es mit sich, dass inzwischen das Budget des Festivals auf 200000 Euro gestiegen ist.

Überall auf dem Gersthofer Festgelände

Securityleute sind auch immer wieder auf dem Festivalgelände, beispielsweise im Stadtpark unterwegs, ebenso wie Polizeistreifen. Kleinere Rucksäcke und Handtaschen sind nach wie vor erlaubt. Wanninger: „Es gibt alles, was man bei einem Festivalbesuch benötigt, auch auf der Kulturina, so dass sich ,schweres Gepäck‘ ohnehin erübrigt.“ Das Festgelände wird wie in den vergangenen beiden Jahren durch Lastwagen und Barrieren abgesichert. Die Stadt Gersthofen trage einen großen Teil der Sicherheitskosten, so Wanninger.

In seiner achten Ausgabe bietet das Festival den gewohnten Rahmen, aber wieder eine Reihe neuer Künstler, Sänger und Musiker.

Damit noch mehr junge Familien tagsüber das Festgelände besuchen, gibt’s erstmals ein Wickelzelt auf der „Kulturina“. Dafür ins Boot geholt haben die Organisatoren die Kleine Hebammenpraxis Gersthofen.

Relaxter Start am Donnerstag

Relaxt losgehen wird die Kulturina bereits am heutigen Donnerstag, 2. August, beim Pre-Opening auf der Bühne drei vor dem Ballonmuseum: Ab 19 Uhr sorgt die „Kulturina“-Allstars-DJ-Crew für Musik.

Um eine Musiksparte wurde das Angebot „Kulturina“ erweitert: Am Sonntag, 5. August, gehört die Bühne vor dem Ballonmuseum ganz dem Jazz. Unter anderem ist die Gruppe „Daktarimba“ zu hören, mit den Musikern Wolfgang Lackerschmid, Walter Lang und Njamy Sitson. „Wir freuen uns sehr, dass Wolfgang bei uns mitmacht“, sagt Veronika Wanninger. „Jazz ist zwar ein Musikstil, der sich an spezielle Kenner richtet – aber diese wollen wir heuer auch bedienen.“

