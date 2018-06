vor 27 Min.

Viele Kinder wollen in die Ganztagsschule

Das neue offene Angebot für Familien in Neusäß braucht mehr Platz als gedacht. Nun kommt sogar ein Anbau an der Eichenwaldschule

Von Jana Tallevi

Mehr als 70 Kinder werden die neue offene Ganztagsschule an der Eichenwaldschule im kommenden Schuljahr besuchen. Nach der Anmeldung ist klar: Mit den beiden Gruppenräumen der bisherigen Mittagsbetreuung kommt das Angebot ab September nicht mehr aus. Nun zweigt die Schule übergangsweise ihren Zeichensaal ab, sodass dort eine dritte Gruppe betreut werden kann.

Zunächst hatte bei einigen Eltern die Ankündigung für Aufregung gesorgt, die viele Jahre eingespielte Mittagsbetreuung, organisiert von einem Elternverein, durch das Angebot einer offenen Ganztagsschule im Grundschulbereich (OGTS) zu ersetzen. Doch jetzt haben viele Eltern ihre Kinder angemeldet, berichtet Schulleiterin Jutta Gasteiger. Zwei Gruppen werden bis 14 Uhr geführt, eine weitere bis 16 Uhr. „Das ist ein sehr begehrtes Modell, das überall gut läuft“, beschreibt die Schulleiterin. Kaum sei die geplante Einrichtung bekannt gewesen, hätten sogar Eltern von auswärtigen Schülern ihre Kinder anmelden wollen. Jutta Gasteiger macht aber klar: Zunächst haben die Kinder der Eichenwaldschule und Neusässer Kinder Vorrang.

Spiel- und Bastelangebote, teilweise auch die Nutzung der schulischen Sportangebote erwarten die Kinder zunächst nach dem Unterricht, beschreiben Gasteiger und die Leiterin der Kita St. Thomas Morus, Stefanie Rusch, das neue Angebot. Die nicht weit entfernte Neusässer Kindertagesstätte hat die Trägerschaft für die OGTS übernommen. Anschließend gibt es ein warmes Mittagessen aus der Schulmensa. Für die Kinder aus den kürzeren Gruppen ist es auch möglich, ihre eigene Brotzeit mitzubringen. Die Kinder der langen Gruppe machen anschließend ab 14 Uhr mit Betreuung ihre Hausaufgaben, etwa ab 15.15 Uhr ist noch einmal Zeit für Spiel und Freizeit, beschreibt Stefanie Rusch.

Im Gegensatz zur bisherigen Mittagsbetreuung mit ihren ehrenamtlichen Kräften hat in der OGTS jede Gruppe ihre eigene Fachkraft, also eine Erzieherin, erklärt die Kita-Leiterin. Sie wird unterstützt von weiteren Kräften, die aber nicht unbedingt eine fachliche Ausbildung haben müssen. Im Moment laufen Bewerbungsgespräche, teilweise auch mit den bereits bekannten Gesichtern aus der Mittagsbetreuung.

Nicht für alle Kinder ist jedoch die OGTS die richtige Lösung, findet Schulleiterin Jutta Gasteiger. Für diese gibt es in der Kita St. Thomas Morus auch zwei Hortgruppen, in denen noch mehr „Qualität und Struktur“ geboten würden, ergänzt Stefanie Rusch. Ein Angebot, das in Neusäß übrigens für Kinder bis zu 14 Jahren genutzt werden kann. „Manche Kinder kennen wir schon seit dem Krippenalter“, beschreibt die Kita-Leiterin einen Vorteil des Horts. Zudem sind dort neben einer Erzieherin nur fachliche Hilfskräfte, meist Kinderpflegerinnen, tätig. „Wenn die Eltern das möchten, können sie sogar eine Frühbetreuung von 7 bis 7.30 Uhr dazu buchen, danach gehen die Kinder zusammen in die Schule“, so das Konzept. Im Gegensatz zur OGTS, die am Freitag um 14 Uhr endet, ist im Hort die Betreuung auch an diesem Tag bis 17 Uhr garantiert.

Erfreut über den guten Zuspruch des neuen Angebots der Kinderbetreuung an der Eichenwald-Schule zeigt sich auch Bürgermeister Richard Greiner. Wie er berichtet, hat der Stadtrat jetzt einstimmig beschlossen, die Planung für den Erweiterungsbau für die offene Ganztagsschule noch in diesem Jahr in Auftrag zu geben. Gleichzeitig soll beobachtet werden, wie sich die OGTS etabliert und wie viel Platz in Zukunft wohl benötigt wird. Schon im nächsten Jahr könnte dann mit dem Anbau begonnen werden, „wir wollen da zügig weitermachen“, so Greiner.

Themen Folgen