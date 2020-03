vor 19 Min.

Viele Neusässer geben Führerschein ab

Wer über 65 Jahre alt ist, erhält dafür gratis ein AVV-Abo. Die Aktion kommt an

Von Angela David

Es war einer der wenigen Anträge der Grünen zum aktuellen Haushalt, die im Neusässer Finanzausschuss die Zustimmung aller Fraktionen gefunden haben: Neusässer, die über 65 Jahre alt sind und ihren Führerschein abgeben, erhalten von der Stadt ein AVV-Jahresabo geschenkt.

Und die Aktion kommt gut an: Bereits neun der 20 Abos sind vergeben an Senioren, die dafür freiwillig auf das Autofahren verzichten.

Wie Josef Hoppe, Leiter des Städtischen Ordnungsamts in Neusäß, auf Anfrage unserer Zeitung erklärte, haben gleich zu Jahresbeginn etliche Senioren ihr Interesse an dem Führerscheintausch angemeldet. Abgewickelt wird er über die Führerscheinstelle, die Neusässer bekommen dann die Kosten für das ÖPNV-Abo von der Stadt erstattet. Inzwischen haben neun Senioren das Angebot wahrgenommen, das der Stadtrat auf maximal 20 für dieses Jahr begrenzt hat.

Jedes Abo hat einen Wert von 360 Euro und ist gültig in den Zonen 10 und 20 – also von Neusäß bis in die Augsburger Innenstadt – unter der Woche ab 9 Uhr, an Wochenenden ganztags. Neusäß ist somit die erste Kommune im Landkreis, die bei der Initiative der Stadt Augsburg mitzieht. Dort startete die Aktion im April vergangenen Jahres. Schon am ersten Tag kamen 15 Augsburger Bürger auf die Führerscheinstelle, die ihre Fahrerlaubnis dauerhaft abgaben und ein Jahr lang gratis mit Bus und Bahn fahren dürfen.

Ulla Schwinge-Haines (Grüne) argumentierte im Herbst, die Stadt Neusäß solle einen kleinen Anreiz für ältere Leute schaffen, die sich schwertun mit der Abgabe des Führerscheins.

