vor 31 Min.

Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß in Diedorf

Zu einem Unfall kam es in Diedorf.

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit: Das wird für einen Autofahrer in Diedorf teuer.

Vorfahrt missachtet: Am Samstag fuhr ein Autofahrer auf der Lindenstraße in Diedorf und wollte die Kreuzung zur Wellenburger Straße überqueren. Hierbei übersah er laut Polizei einen auf der Wellenburger Straße fahrenden bevorrechtigten Wagen, weshalb es zu einem leichten Zusammenstoß kam. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. (AZ)

Themen folgen