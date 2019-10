00:32 Uhr

Vorhang auf für die fromme Helene

Am 2. November ist in Nordendorf Premiere

Premiere am Samstag in einer Woche: Am 2. November ist es so weit, im Nordendorfer Bürgersaal hebt sich der Vorhang für „Die fromme Helene“. Frank Leib und sein Team arbeiten mit Hochdruck am letzten Schliff für die Vorstellung und freuen sich auf ein volles Haus.

Die Bühne ist fertig und verspricht so manche Überraschung, die maskenbildnerischen Ideen sind umgesetzt und der Kartenverkauf läuft. „Wir sind am Start, es kann losgehen“, so Vorstand und Spielleiter Frank Leib. Das Publikum darf gespannt sein, wie die fromme Helene ihren Wunschplatz bekommt, die Kirche im Dorf bleibt und der Wirt seine Ehe retten kann. „Schauen Sie, wie ein ganzes Dorf zum frömmsten Dorf Bayerns wird!“ lädt Schauspiel-Pfarrer und Zweiter Vorsitzender Michael Hödl zu den Vorstellungen des Theatervereins nach Nordendorf ein und verspricht einen lustigen und unterhaltsamen Abend. (AL)

für die Vorstellungen am 3./9./10./16./17./23./24.11. gibt es bei Mary Leib unter der Telefonnummer 08273/2564.

Themen folgen