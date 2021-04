Warum eine Hirblinger Kirchenglocke im Keller liegt

Plus Die Hirblinger Pfarrkirche St. Blasius muss renoviert werden. Bei den Arbeiten kam im Keller des Pfarrhauses eine alte Glocke zum Vorschein. Was es damit auf sich hat.

Die Kirche St. Blasius im Gersthofer Stadtteil Hirblingen wurde erstmals 1699 erwähnt. Bei den derzeitigen Renovierungsarbeiten kam im Keller des Pfarrheims ein seltener Schatz zutage.

1713 wurden Chor und Turm von St. Blasius in Hirblingen nach dem Maurermeister Hans Georg Mozart geschaffen, der auch als Werkmeister am Augsburger Domkapitel tätig war. Mozart nahm einst seinen Neffen Johann Georg bei sich auf, der wiederum Vater von Leopold Mozart und Großvater von Wolfgang Amadeus Mozart wurde. 1748 erhielt der Turm seine Zwiebelhaube.

Im letzten Jahrhundert wurden St. Blasius und Teile davon immer wieder renoviert und instand gesetzt. Doch nun stehen eine größere Instandhaltung der Pfarrkirche und eine Renovierung der Sakristei an. Mit der Planung wurde schon vor gut drei Jahren begonnen. Pfarrer Thomas Groll berichtet: "Der Dachstuhl wurde zuletzt vor 20 oder 30 Jahren saniert, die Dachplatten sind aus der Nachkriegszeit, die Turmzwiebel ist nicht ganz dicht und im Glockenstuhl, wo das Geläute aufgehängt ist, gibt es zu große Schwingungen."

Die Hirblinger Glocke hat den Weltkrieg überlebt, ohne eingeschmolzen zu werden

Apropos Glockenstuhl und Geläute. "Im Keller des Pfarrhauses ist eine alte Glocke", verrät Groll. Er vermutet, dass es sich bei dieser Glocke um die vierte Glocke handle, die den Weltkrieg überlebte. Denn während des Krieges mussten die Kirchen alle Glocken zum Einschmelzen abgeben. Die Glocken landeten auf "Glockenfriedhöfen" und dienten als Metallspende des Volkes für den Krieg.

Diese alte Kirchenglocke aus dem Jahr 1922 steht im Keller des Pfarrheims Hirblingen. Bild: Marcus Merk

Das Internetportal katholisch.de spricht von über 100.000 Kirchenglocken, die allein im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen wurden, um Kriegsgeräte herzustellen. Das Vorgehen damals stieß zum Teil auf große Ablehnung und es konnten wohl nur vereinzelt Glocken behalten werden. Somit ist es durchaus eine Besonderheit, dass eine Kirchenglocke in Hirblingen die Kriegszeiten überstanden hat.

Die Antonius von Padua gewidmete Glocke ist aus Bronze und trägt den Segensspruch "Fugite partes adversae – fliehet ihr feindlichen Mächte". Sie ist 160 Kilogramm schwer und wurde 1922 von der Kunst- und Glockengießerei der Gebrüder Oberascher in München gegossen. Sie war die Glocke für das Wetterläuten. "Diese vierte Glocke passt wunderbar in das bestehende Glockengeläute, denn sie klingt in E und ergänzt das Geläute zum sogenannten Parsifalmotiv." Die anderen drei Bronze-Glocken wurden 1949 von der Firma Kuhn-Wolfart in Lauingen gefertigt. Es sind die 500 Kilogramm schwere Marien-Glocke, die Blasius-Glocke (300 Kilogramm), die am meisten geläutet und deshalb auch Werktagsglocke genannt wird, und die bisher kleinste und dritte Glocke (210 Kilogramm), die bei Taufen und Beerdigungen erklingt.

Vierte Glocke wird neu in den Turm von Hirblingen eingebaut

"Wir überlegten zuerst, ob man die kleinste Glocke ins Leichenhaus hängt, aber da müsste man auch einen neuen Glockenstuhl bauen." Deshalb wurde es nun so geplant, dass die vierte Glocke neu in den Turm eingebaut wird. "In Batzenhofen gibt es auch vier Glocken, da ist es doch nur gerecht, wenn Hirblingen ebenfalls vier hat", findet der Pfarrer und lächelt dabei. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 1,22 Millionen Euro, davon sind 1,13 Euro zuschussfähig.

"Ich war schon auch überrascht über die hohe Summe und hätte höchstens die Hälfte geschätzt." Die Kirche steht unter Denkmalschutz. Zudem müssen bei den Baumaßnahmen europäische Vorgaben eingehalten werden. Für die Maßnahmen sind viele verschiedene Gewerke gefragt. All das treibt die Kosten in die Höhe.

Zur Außensanierung zählen die Ertüchtigung des Dachstuhls und Turms, statische Maßnahmen, Verpressungen von Hohlstellen, eine komplette Erneuerung der Dachdeckung, Erneuerung der Turmzwiebel, Neuvergoldung der Kugel, Neueinbau der vierten Glocke, putztechnische Überarbeitung des Turms, Überarbeitung der Schallläden, Restaurierung der Zifferblätter und die komplette Restaurierung der Putzfassade inklusive der Malerarbeiten. Innen muss die Sakristei umgebaut werden und ein neuer Aufgang sowie eine neue Inneneinrichtung her.

Die Pfarrgemeinde hat ein Spendenbarometer aufgestellt

Wer die Hirblinger kennt, weiß, dass sie zusammenhalten. Das hat das kleine Dörfchen mit rund 1000 Einwohnern schon öfter bewiesen, wie zum Beispiel beim Bau des großen Vereinsstadels. Damit sie den Eigenanteil von 25.300 Euro stemmen können, hat die Pfarrgemeinde mit 630 Mitgliedern ein Spendenbarometer aufgestellt, das pro gespendete 200 Euro mit einem Tischtennisball gefüllt wird. Insgesamt müssen es 126 Tischtennisbälle werden.

"Einer der schönsten Momente wird sein, wenn bei der Erneuerung der Turmzwiebel die alte Zeitkapsel geöffnet werden wird. Da könnten spannende Dinge von der Zeit damals zum Vorschein kommen", freut sich Thomas Groll schon heute.

