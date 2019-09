vor 21 Min.

Was die Feuerwehr kann

Veranstaltungen in Augsburger Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Einen Tag der offenen Tür veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Bergheim am Sonntag, 22. September, von 10 bis 17 Uhr, am Feuerwehrhaus, Pfarrer-Neumeier-Straße 30. Geboten sind Besichtigungen, Vorführungen und Kinderaktionen zum Thema Feuerwehr. Der Umgang mit dem neuen Defibrillator wird vorgeführt und kann geübt werden. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Der Seniorenkreis der kath. Kuratie St. Johannes Baptist und von St. Georg und Michael lädt am Mittwoch, 18. September, um 14 Uhr Interessierte zur „Russlandreise“ ein. Den Vortrag mit Bildern hält Alfons Rembt. Veranstaltungsort ist die Kuratie, Friedrich-Ebert-Straße 10.

Das nächste Café Reparierbar findet am Freitag, 20. September, von 15.30 bis 17.30 Uhr im Alten Rathaus, Von-Cobres-Straße 1, statt (Fahrräder, Textilien). Zusätzlich werden Vogelfutterspender gebaut.

Vorlesen für Kinder ab vier Jahren: Die Geschichte „Schau mal, was ich kann, Pettersson!“ wird am Dienstag, 17. September, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Schafkopfclub Pfersee 1 veranstaltet einen Preisschafkopf am Samstag, 21. September, um 19.30 Uhr in der Gartenkantine Uhlandwiese, Uhlandstraße 105. Anmeldung ist ab 18 Uhr möglich unter Tel. 0176/84033645. (mus)

