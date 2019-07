vor 51 Min.

Wechsel im Fördervereinsteam

Wilfried Kauer wird in Langweid durch Heinrich Böckhorst abgelöst. Die Unterstützung der Pfarrei geht weiter

Von Gert Jungbauer

Wechsel im Führungsteam beim Bau- und Förderverein St. Vitus in Langweid: Auf eigenen Wunsch endete die lange Ära von Wilfried Kauer als geschäftsführender Vorsitzender. Heinrich Böckhorst, dem Mitverantwortung für die katholische Pfarrei St. Vitus als Pfarrgemeinderat (20 Jahre, davon 13 Jahre Vorsitzender) und im Bau- und Förderverein (von 2002 bis 2006 geschäftsführender Vorsitzender) nicht neu ist, ist der neue Geschäftsführer an der Seite des Vorsitzenden Pfarrer Benedikt Huber.

Die langjährige Finanzverwalterin Petra Schombacher stellte sich nicht mehr zur Wahl. Revisor Gerhard Grojer bescheinigte ihr eine sachkundige und korrekte Verwaltung der Finanzen. Neben Vereinsbeiträgen brachten verschiedene Aktivitäten, besonders der Kalenderverkauf, Geld in die Kasse. Der Dank galt hier besonders dem Ehepaar Ruth und Willi Schweinberger (Inhaber des Vindelica-Verlags) aber auch den Fotografen, die für schöne Bilder im Kalender sorgten.

Bürgermeister Jürgen Gilg betonte das gute Zusammenwirken zwischen Pfarrei und Gemeinde und die besonderen Verdienste von Wilfried Kauer. Die Neuwahlen ergaben personell keine Probleme. Außer Wilfried Kauer und Petra Schombacher machen alle weiter.

Pfarrer Benedikt Huber hat als Vorsitzender mit Heinrich Böckhorst (geschäftsführender Vorsitzender), Anna-Marie Püschel (Finanzverwalterin), Heidrun Kilian, (Schriftführerin) den Beisitzern, Bürgermeister Jürgen Gilg, Alt-Bürgermeister Karlheinz Jahn und Christian Kopold sowie den Revisoren Gerhard Grojer und Manfred Hilble wieder ein gutes Team.

Große Aufgaben stehen zwar in der Pfarrei nicht an, doch fallen für Renovierungsmaßnahmen in Kirche oder Pfarrheim oder durch Anschaffungen immer wieder Kosten an. Zuschüsse des Bau- und Fördervereins sind da eine willkommene Hilfe. Rechtlicher Vorläufer des Bau-und Fördervereins war der Kirchenbauverein. Dieser wurde unter Pfarrer Josef Mühleisen und Kirchenpfleger Leonhard Eser mit dem Ziel des Baus einer neuen Kirche gegründet, da St. Vitus zur damaligen Zeit zu klein wurde. Das Ziel wurde jedoch nicht mehr weiterverfolgt, der Verein aber nicht aufgegeben, da die Entwicklung Langweids der Pfarrei im Lauf der Jahre bis heute neue Aufgaben zuwachsen ließ. Aus dem Kirchenbauverein wurde deshalb der Bau- und Förderverein. Dieser erwies als große Hilfe, unter anderem beim Bau des Kindergartens St. Vitus, dem Umbau des Pfarrstadels zum Pfarrheim, dem Bau des neuen Pfarrheims und besonders bei der umfangreichen und teuren Renovierung/Restaurierung der St.-Vitus-Kirche.

Als Vorsitzende des Bau- und Fördervereins verdient gemacht haben sich: Hans Dieter Kucharzyk (4/85–11/89), Wilfried Kauer (11/89–2001). In den Jahren 2002 bis 2006, als Wilfried Kauer berufsbedingt ausschied, hatte Heinrich Bönkhorst das Amt von Kauer übernommen. Nun folgt er ihm erneut nach. Nicht vergessen sei der große Einsatz von Johann Schilling in seiner Amtszeit als Kirchenpfleger beim Bau des neuen Pfarrheims, betonte Heinrich Böckhorst.

Wilfried Kauer hat sich besonders mit seinem Einsatz bei der Renovierung und Restaurierung der Pfarrkirche St. Vitus um die Pfarrei verdient gemacht. Wilfried Kauer war 33 Jahre Vorsitzender des Bau- und Fördervereins, davon einige Jahre parallel auch Kirchenpfleger. Er erinnert sich dankbar vieler Mitstreiter im Bau- und Förderverein und von außerhalb, besonders der steten Hilfe durch Gerhard Grojer.

