Weil sein Papa krank ist, sitzt ein Roboter für Sebastian im Klassenzimmer

Per Roboter kann Sebastian Mark aus Meitingen am Unterricht teilnehmen, obwohl er zu Hause ist. Er steuert ihn per Smartphone.

Plus Sebastians Vater Matthias Mark hat Leukämie. Der Zwölfjährige aus Meitingen geht deshalb nicht in die Schule. An seinem Platz sitzt ein Hightech-Roboter.

Von Diana Zapf-Deniz

Obwohl Sebastian Mark in die Schule könnte, bleibt er lieber zu Hause. Denn sein Vater Matthias Mark ist an Leukämie erkrankt und darf, wenn es ihm besser geht, für eine kurze Zeit nach Hause. Bis dahin meiden Ehefrau Tanja und Sohn Sebastian nahezu jeden Kontakt. Das bedeutet für den zwölfjährigen Schüler der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule weiterhin Homeschooling - mit einem ganz besonderen Helfer.

Doch Sebastian ist mit seinem Lernstoff nicht allein. Er nutzt eine moderne Technologie, die es ihm ermöglicht, virtuell an einem anderen Ort zu sein - seinem Platz im Klassenzimmer. Ein norwegisches Startup entwickelte einen Telepräsenzroboter, der für ein Kind im Unterricht sitzt, wenn es beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Schule kann. Realschuldirektor Michael Kühn bot der Familie Mark an, den Roboter zu nutzen. Sie war sofort begeistert von dieser Lösung.

Viel besser als ein Tablet: Der Roboter hat viele Vorteile in der Schule

"Kürzlich haben wir noch die Geburtstagssendung 50 Jahre Maus gesehen. Dort wurde genau dieser Roboter vorgestellt“, schwärmt Tanja Mark. "Klar, man könnte auch ein Tablet in die Klasse stellen“, berichtet Schulleiter Kühn. Doch das sei nicht das Gleiche. Denn das müsse stets ein Lehrer oder Schüler in die richtige Richtung drehen und der Schüler könnte es aus der Ferne nicht steuern.

Per Roboter kann Sebastian Mark aus Meitingen am Unterricht teilnehmen, obwohl er zu Hause ist. Er steuert ihn per Smartphone. Bild: Marcus Merk

Sebastian sitzt in seinem Zimmer am Schreibtisch. Vor sich hat er Tablet und Smartphone aufgestellt. Über das Smartphone steuert er einen Roboter, den er kumpelhaft Robi nennt. Robi steht im Klassenzimmer auf Sebastians Sitzplatz und überträgt das Geschehen der 7. Klasse so auf Sebastians Smartphone, als wäre er selbst in seiner Klasse.

Das Bild aus Sebastians Kinderzimmer wird über Internet ins Klassenzimmer übertragen

Die Klassenleiterin Hanna Stark gibt gerade Kunstunterricht. Sebastians Lieblingsfach. "Hallo Sebastian. Alles okay?“, grüßt die Lehrerin Sebastian zu Hause. "Ja“, antwortet der Junge über die Assistant-App, mit der er Robi bedienen kann. Es geht im Unterricht darum, dass die Kinder eine Schlange mit Bleistift zeichnen und die Muster genau herausarbeiten. Dazu muss Hanna Stark immer mal wieder die Bilder der Schüler sehen. Sebastian fotografiert sein Bild mit dem Tablet, das er von der Schule geliehen bekam, ab, und schickt es über ein Kommunikationsprogramm an die Lehrerin. Diese wiederum wirft das Foto über eine Dokumentenkamera an die Wand, sodass Sebastians Bild in Sekundenschnelle für die ganze Klasse sichtbar ist – und auch für Sebastian zu Hause.

Daten und Fakten zum Roboter 1 / 2 Zurück Vorwärts Das Ein-Benutzer-Gerät ist DSGVO-konform und zeichnet keine Daten auf. Es hat eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Um die 70 Euro kostet das Gerät pro Woche, je nachdem, ob es gekauft oder gemietet wird. Die Kosten können beispielsweise über die bayerische Förderrichtlinie „digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“ (dBIR) abgedeckt werden. Auch Fördervereine können hier anteilig Kosten übernehmen.

Mit seinem Finger kann der Realschüler über die App den Roboter bewegen. Mal blickt er zur Lehrerin, mal zu seinem Banknachbarn Luis und natürlich immer wieder zur Tafel. Ruckzuck bekommt er das Feedback seiner Lehrerin und arbeitet weiter. Tanja Mark ist sehr stolz auf ihren Sohn: "Unglaublich, wie er das alles alleine managt. Und es klappt wunderbar.“

Das Deutschreferat hält der Roboter für Sebastian aus Meitingen

In der nächsten Stunde ist Deutsch bei Claudia Arifianto angesagt. Zuerst ist Luis, Sebastians Banknachbar, mit seinem Referat dran. Robi hebt den Kopf und sieht zu Luis, der vor der Klasse steht. Danach ist Sebastian dran. Dazu dreht sich Robi zur Klasse, sodass alle Mädchen und Jungen ihn ansehen können und umgekehrt, dass Sebastian von zu Hause aus seine Klasse sieht.

Es gibt einen kleinen Moment Verzögerung, denn Luis hat die Präsentation noch nicht von Sebastian erhalten. Die Datenübertragung dauert deshalb kurz. Und dann hält tatsächlich Robi Sebastians Referat vor der Klasse. Denn Robi ist Sebastians Augen, Ohren und Stimme im Klassenzimmer. Die Klasse applaudiert Robi zum gelungenen Referat und Robi bedankt sich mit einem glücklichen Gesichtsausdruck, den Sebastian von daheim aus eingibt.

Sebastians Mitschüler haben sich mit Robi arrangiert und freuen sich mit Sebastian, dass er so wenigstens am Unterricht teilnehmen kann. "Anfangs fühlte ich mich beobachtet“, erzählt Elli. "Aber inzwischen finde ich es cool.“ Sophia erschrak sich, als Robi das erste Mal in die Klasse kam. Elli findet Robis Stimme manchmal zu laut. Ein paar Funktionen mehr wünscht sich Luis: "Es wäre toll, wenn er herumfahren könnte.“ Luis ist zudem etwas traurig: "Finde es komisch, dass der Roboter neben mir ist. Ich hätte lieber Sebastian da.“

Kontakt zur Entwicklerin des Roboters kam über die Partnerschule in Norwegen zustande

Die Realschule in Meitingen hat den AV1 Roboter (AV für Avatar) seit Sommer 2020 im Einsatz. "Ursprünglich wollten wir so etwas in der Art schon viel früher haben und hatten einige Stellen wie die Universität und den Bunten Kreis angefragt. Doch es scheiterte stets am Datenschutz“, berichtet Schulleiter Kühn. Durch ein Europaprojekt und die norwegische Partnerschule Nordkjosbotn School kam Kühn auf den Roboter. "Ein Programmierer der Schule in Norwegen kennt die AV1-Entwicklerin Karen Dolva und so kam es, dass die Partnerschule Robi im Einsatz hatte." Kühn fand den AV1 hilfreich und besorgte für rund 3500 Euro einen für die Realschule Meitingen. "Der Roboter funktioniert ganz einfach. Es braucht dazu nicht einmal eine Schulung."

So wird man Stammzellenspender 1 / 8 Zurück Vorwärts Alle 27 Sekunden erkrankt weltweit ein Mensch an Blutkrebs, alle 15 Minuten in Deutschland.

Etwa ein Drittel der Erkrankten findet einen Stammzellenspender innerhalb der Familie.

Bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) können sich gesunde Menschen im Alter zwischen 17 und 55 Jahren registrieren. Eine Gewichtsuntergrenze für Spender gibt es nicht, die Obergrenze liegt bei einem Body-Mass-Index von 40.

In 80 Prozent der Fälle ist keine Operation für die Stammzellenentnahme notwendig.

Die Registrierung ist kostenlos. Die Kosten für 50 Euro pro Neuaufnahme übernimmt die DKMS. Die gemeinnützige Gesellschaft ist jedoch dankbar, wenn jemand die Kosten teilweise oder ganz selbst trägt.

Wer sich registriert, bekommt ein Set mit Wattestäbchen per Post. Mit diesem Stäbchen macht man einen Wangenabstrich und schickt es dann ins Labor. Dort werden die Gewebemerkmale ermittelt. 22 Tage dauert diese Auswertung. Dann wird geschaut, ob man als passender Spender für einen Blutkrebspatienten infrage kommt.

Im Jahr 2019 verzeichnete die DKMS in Augsburg 53.860 Spender, deutschlandweit 6,5 Millionen, weltweit 10 Millionen. 39 Prozent der Stammzellenentnahmen weltweit werden durch DKMS-Spender ermöglicht.

83.000 zweite Lebenschancen wurden bisher durch die DKMS weltweit ermöglicht.

In Meitingen macht man mit Robi sehr gute Erfahrungen und hilft so den Schülern raus aus der sozialen Isolation. Ein Schulbesuch kann zwar nichts ersetzen, aber der Telepräsenz-Avatar trägt dazu, dass Schüler ihren Unterricht in Echtzeit mitbekommen und selbst interagieren können.

