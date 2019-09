10:35 Uhr

Weißblaues Marktvergnügen in Biberbach

Veranstaltung Perfektes Wetter und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit vielen tollen Angeboten locken die Besucher auf den Heilig-Kreuz-Markt. Und ein ganz besonderer Wasserball sorgt für quietschenden Spaß

Von Sonja Diller

Biberbach Besser hätte das Wetter für einen Bummel über den Heilig-Kreuz-Markt in Biberbach nicht sein können. Am ersten meteorologischen Herbsttag war es nicht mehr brütend heiß, es gab nur ein paar Regentropfen, und ein kühlendes Lüftchen zog zwischen den Ständen. So konnten sich die Händler und Wüstchenbrater, Bierausschenker und Karussellbesitzer über viele, gut gelaunte Besucher freuen. Auch die örtlichen Geschäfte und das Kunstatelier Blaukariert hatten ihre Türen geöffnet.

Zum offiziellen Marktbeginn um 9 Uhr waren die ersten Weißwürste im Sportlerzelt längst vertilgt und der Appetit auf schöne Sachen und viele Erlebnisse geweckt. Wurzelbürsten und Teppichklopfer für schwäbische Sauberkeit gab es an den gut sortierten Marktständen, aber auch eine ganze Wagenladung bunter Kürbisse. Leuchtende Blumen, glitzernder Schmuck, Spielzeug und die warmen Socken für die kommenden kalten Tage fehlten ebenso wenig wie Deko für den individuellen Garten. Die ausgefallenen Kreationen des Biberbachers Metallkünstlers Christian Langkait ließen staunen. Dinosaurier, Hirsche und Igel, Feuersäulen, Schalen und zierliche, wenn auch schwergewichtige Kettenherzen fielen den Bummlern ins Auge. „Ein Plätzchen gibt es für so was immer im Garten“, sagte auch Petra Sauler aus Gremheim und sicherte sich kurz entschlossen ein Exemplar.

Damit es nicht langweilig wird auf dem jährlich am ersten Septembersonntag stattfindenden Markt, sorgt Marktreferent Jürgen Klein für möglichst viel Abwechslung an den Ständen und für Attraktionen entlang der Marktstraße. Rund ein Drittel der 90 Anbieter kommt aus Biberbach und der näheren Umgebung. „Interessierte können sich jederzeit melden, wir freuen uns immer über Produkte aus der Region“, so Klein. Direkt in Biberbach hat Hildegard Meitinger ihren Töpferladen. An ihrem Stand brachten winzige Schildkröten und lachende Sterne die Betrachter zum Lächeln. Die Sterne sind ein Markenzeichen der Keramikerin, bei der schon Generationen das Gestalten mit Ton und einem Augenzwinkern lernten. Honig von Bienen, die den Nektar ganz in der Nähe sammeln, knusprige Schützenwurst und frische Forellen von örtlichen Vereinen, ein Ratsch an der Weizenbar der freiwilligen Feuerwehr aus Eisenbrechtshofen und ein Rahmfleck bei Kolping gehören zum Traditionsprogramm wie der fulminante Auftakt am Vorabend des Markttags.

Zum schwäbischen Spezialitätenfest des Blasorchesters Biberbach (BOB) hatten sich die Hungrigen auch in diesem Jahr nicht lange bitten lassen. Schnell waren am Samstagabend und am Sonntag die vielen Plätze in der Festhalle gefüllt. Spätzle, Knödel und saftigen Bratenstücke fanden reißenden Absatz. Während die eine Hälfte der Musiker für die Gäste aufspielte, schwangen die anderen mit einem großen Helfertross die Kochlöffel. Viele Helfer hatte auch der Sportverein SCB.

Im Sportlerzelt auf dem Feuerwehrplatz waren kaum die Weißwürste aus dem Topf, da kam schon das Mittagessen auf die Teller und danach süße Träume aufs Kuchenbüfett. Dutzende von fleißigen Bäckerinnen hatten ihre besten Kuchenrezepte in fluffige Süßigkeiten verwandelt, die innerhalb kürzester Zeit ihr Abnehmer fanden. Nicht zu viel davon war für die Jüngsten angesagt, die noch eine Runde mit den gar nicht so wilden Tieren auf dem bunten Kinderkarussell neben dem Zelt drehen wollten.

Wild quietschenden Spaß gab es gleich gegenüber beim Feuerwehrhaus. An der Hüpfrutsche ging für die Familien kein Weg vorbei, für das Bungee-Trampolin brauchte es schon ein bisschen mehr Überwindung. „Supertoll“ war das Urteil über die Walking Waterballs. In riesigen Gummibällen sitzend ließen sich die jüngeren Kinder über das Wasser im großen Becken treiben, die älteren Kids lieferten sich schweißtreibende Wasserschlachten ohne Verletzungsgefahr, bis es wieder nach Hause ging nach einem rundum gelungenen Markttag.

