Autofahrer erfasst Fußgängerin auf Parkplatz in Welden

Beim Ausparken übersieht ein Mann eine 82-jährige Frau. Die Frau stürzt und muss mit leichten Verletzungen in die Uniklinik eingeliefert werden.

Eine Fußgängerin ist am Mittwoch in Welden auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts von einem Auto erfasst worden. Die 82-Jährige stürzte und musste mit leichten Verletzungen in die Uniklinik eingeliefert werden.

Passiert ist der Unfall laut Polizei um 11.20 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 54-Jähriger wollte mit seinem Golf rückwärts aus einem Parkplatz fahren. Dabei übersah er eine hinter dem Wagen vorbeilaufende 82-jährige Fußgängerin und erfasste sie. (thia)