Rabiater Fußgänger attackiert in Welden einen Radfahrer

Ein Streitgespräch zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer auf dem Wanderweg "Hubertussteig" am Samstag eskaliert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein rabiater Fußgänger hat am Samstag auf dem Wanderweg "Am Hubertussteig" einen Radler attackiert. Die beiden waren sich etwa gegen 17 Uhr in die Haare geraten.

Nach Auskunft der Polizei fuhr der Radler auf dem Wanderweg und traf dabei auf einen Fußgänger. Er hielt an, um ihn gefahrlos zu passieren. Der Fußgänger beschimpfte anschließend den Radfahrer, dass dieser die Wanderwege zerstören würde. Daraufhin entwickelte sich zunächst ein verbales Streitgespräch, woraufhin der Radfahrer einfach weiterfahren wollte. Dies passte dem Mann aber offenbar nicht. Er steckte seinen hölzernen Wanderstock in das Hinterrad des Fahrrads. Der Radler konnte einen Sturz gerade noch verhindern und blieb unverletzt, allerdings wurde das Schaltwerk leicht beschädigt.

Bei dem Fußgänger soll es sich um einen etwa 70 Jahre alten Mann mit einem runden Gesicht handeln. Er hat einen grauen Vollbart und trug einen Anglerhut sowie ein blau-weiß-kariertes Hemd. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)