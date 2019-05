vor 22 Min.

Weltmusik „landet“ in Stadthalle

Hochkarätige Musiker präsentieren „Volkslied reloaded“

Mit dem Programm „Volkslied reloaded“ hebt das Weltmusik-Ensemble Quadro Nuevo gemeinsam mit dem Münchner Rundfunkorchester einen etwas in Vergessenheit geratenen musikalischen Schatz: In insgesamt vier Konzerten werden bekannte deutsche Volkslieder in neuen Variationen präsentiert, zum Beispiel als lässiger Bossa nova oder leidenschaftlicher Tango. Premiere ist am Mittwoch, 8. Mai, im Münchner Prinzregententheater, sie wird live in BR-KLASSIK/Hörfunk und per Video-Livestream übertragen. Die Leitung hat die österreichische Dirigentin Elisabeth Fuchs, auch bei den drei Gastkonzerten in Gersthofen, Ludwigsburg und Fürstenfeldbruck.

Das mehrfach prämierte Weltmusik-Jazzensemble Quadro Nuevo und das Münchner Rundfunkorchester haben sich traditionelle deutsche Volkslieder vorgenommen und sie mit musikalischen Finessen in ein neues Instrumentalgewand gekleidet. Unter der Leitung von Elisabeth Fuchs lassen Orchester und Ensemble bekannte Lieder wie „Der Mond ist aufgegangen“, „Hoch auf dem gelben Wagen“ oder „Die Gedanken sind frei“ in speziellem Sound frisch erklingen. Mit den neuen Fassungen der Melodien wie „In einem kühlen Grunde“, „Kein schöner Land“ oder „Maikäfer flieg“ wird das Konzert zu einer musikalischen Entdeckungsreise. In Gersthofen ist das Konzert einen Tag nach der Premiere am Donnerstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadthalle zu hören. (AL)

