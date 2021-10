Stelen werben für Westendorfer Ortschronik

Im November soll das zweibändige Werk zu kaufen sein. Was dann mit den Stelen im Dorf passiert.

Das Mammutwerk ist vollbracht. Erst kürzlich wurden die ersten, fertig gedruckten Exemplare der zwei Bände der umfassenden Westendorfer Chronik im Ort angeliefert. Im November gibt es speziell ausgewiesene Verkaufstermine. Damit geht die Chronik pünktlich zum 950. Ortsjubiläum in den Verkauf – ein kleiner Trost dafür, dass es aufgrund der Pandemie zu keiner Feierlichkeit im Ort kommen kann.

Um die Wartezeit auf den Verkaufsstart der Chronik zu verkürzen und auch, um langfristig die Geschichte des Ortes an einigen Stellen in Westendorf in Bild und Text darzustellen, stehen seit einigen Wochen Stelen im Ort. Am Dorfplatz, an der Kirche, am Bahnhof, beim Wirt und beim Hochwasserdeich sind sie zu finden – und wurden auch schon von einigen Bürgerinnern und Bürgern entdeckt, berichtet Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die Stelen in Westendorf haben sich geändert

Schon zu Beginn der Arbeiten an der Chronik hatten Daniela Almer, die Leiterin des Arbeitskreises Ortschronik, und der Westendorfer Rathauschef die Idee, Teile der Chronik zu Infotafeln werden zu lassen. Die Stelen, die nun im Ort zu finden sind, sind die Umsetzung eben dieser Idee. In den ersten zwei Wochen nach der Aufstellung blieben die Infos gleich. Doch wer sich seit dem 6. Oktober noch einmal auf den Weg zu den Stelen gemacht hat, der wurde wöchentlich mit neuen Infos belohnt. Jede Woche gibt es seitdem "neue Häppchen", wie Richter erklärt. Kurz vor Verkaufsstart sollen dann noch Informationen dazu folgen, wann und wo es die Chronik zu kaufen gibt.

Die Dorfchronik besteht aus zwei Büchern, welche nur zusammen als Set erworben werden können. Die 396 Seiten, die in Band 1 das "Leben in Westendorf" thematisieren, wurden in den vergangenen zwei Jahren durch den Arbeitskreis erstellt. Mit 368 Seiten nicht minder üppig ist Band 2, die "Chronik von Westendorf". Sie beruht auf einer handschriftlich verfassten Dorfchronik aus dem Jahr 1892. Die Stelen im Ort sollen schlussendlich an jenen Stellen im Dorf fest montiert werden, die sie auch beschreiben, erklärt Richter.