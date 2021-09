Wasserschaden trübt den Start ins Westendorfer Kindergartenjahr

Plus Wegen des laufenden Umbaus erlebt die Kita in Westendorf turbulente Tage. Doch es gibt eine gute Nachricht.

Pünktlich zum neuen Kindergartenjahr ereilte die Mannschaft der Katholischen Kindertagesstätte St. Georg in Westendorf bereits das erste Baudilemma – ein Wasserschaden. Noch während der Schließzeit des Kindergartens wurden die Schindeln und die Dämmung vom Dach genommen und entsorgt, nun erinnert das Dach von außen an ein Holzgerippe. Eine der ausführenden Firmen habe vergessen das Fenster zu schließen, erklärte Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter den Grund für den Wasserschaden.