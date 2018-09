vor 51 Min.

Westernreiter helfen Kranken

Unterstützung für die DKMS

Thierhaupten Die Erste Westernreiter Union in Bayern, kurz EWU Bayern, unterstützt mit einer besonderen Aktion die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS), um damit Leukämie-Patienten zu helfen. Der Erlös von Sonderprüfungen auf Turnieren soll über das gesamte Jahr gesammelt und der DKMS übergeben werden, so die Idee.

Vor Kurzem fand im Rahmen der Bayerischen Meisterschaft in Thierhaupten/Ötz, die mit über 270 Pferd-/Reiterkombinationen eines der größten Turniere in Bayern ist, die offizielle Spendenübergabe statt. Markus Riwan, offizieller Vertreter der DKMS auf der bayerischen Meisterschaft, nahm den Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro vom Vorstand des Verbandes entgegen. Mit diesem Betrag können, so Riwan, fast 60 Registrierungen finanziert werden.

Noch ist die Turniersaison der EWU Bayern nicht vorbei. So können weitere Spenden gesammelt werden. Der Westernreitverband erhofft sich dadurch, mehr Aufmerksamkeit auf die Krankheit und deren Heilungsmöglichkeiten zu lenken. (AL)

