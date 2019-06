00:34 Uhr

Wie ein Dorf attraktiv bleibt

In Thierhaupten geht es um Architektur und Dorfläden

20 interessierte Teilnehmer aus ganz Bayern informierten sich in der Schule der Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten über alle Fragen rund um die Nahversorgung.

Wichtig sei, so Architektin Melanie Hummel, immer den gesamten Ort und seine Potenziale im Blick zu haben. „Das Dorf lebt von der Mitte aus“, so die Aussage der Architektin, und deshalb soll der Fokus auf einer ansprechenden Architektur liegen. Es gelte, herkömmliche Wege zu verlassen und flexibel zu denken und zu handeln, sagte Geschäftsführerin Gerlinde Augustin.

Wolfgang Gröll plädierte für den Bau von Multifunktionszentren. Als Beispiel nannte er Möglichkeiten, in einem Gebäude den Dorfladen, Dienstleistungsangebote, Tagescafé, Veranstaltungsräume, Bücherei sowie Angebote zur Gesundheitsvorsorge zu integrieren. Viele Trends und Entwicklungen in der Gesellschaft kommen kleineren Lebensmittelgeschäften zugute. So legen gerade junge Leute und Menschen mit Familie Wert auf Qualität und Regionalität. Mit dem Einstieg in den Altersruhestand orientiert sich der Kunde wieder mehr am wohnungsnahen Einkaufen. Auch die sozialen Funktionen des Einkaufens bekommen eine neue Bedeutung. Damit ein Nachbarschaftsladen schwarze Zahlen schreibt, müsse zum einen die Dorfbevölkerung mit eingebunden werden, zum anderen braucht der Laden ein eigenes Profil und eine gute Vermarktungsstrategie. Ein Nachbarschaftsladen gewährleistet die Grundversorgung, schafft Arbeitsplätze, unterstützt regionale Kreisläufe und vieles mehr. (AL)

