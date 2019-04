vor 28 Min.

„Zamm’gschpielt auf d’ Nacht“ beim Stadelfest

Volksmusikgruppen aus dem Allgäu in Konradshofen

Bei der Programmgestaltung des traditionellen Konradshofener Stadelfestes am ersten Wochenende im Juli sind die Verantwortlichen des gastgebenden Musikvereins immer wieder für neue Ideen und für Überraschungen gut. Auch für die mittlerweile 38. Auflage ihres weit über die Stauden hinaus bekannten Stadelfestes hat sich die Vereinsführung um Manfred Baur und Birgitt Gotthardt wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

In Anlehnung an die Kultsendung „Wirtshausmusikanten beim Hirzinger“ des Bayerischen Fernsehens gibt es heuer beim Stadelfest am Freitag, 5. Juli, unter dem Motto „Zamm’gschpielt auf d’ Nacht“ erstmals ein Treffen angesagter Volksmusikgruppen. Die Erfolgsreihe „Wirtshausmusikanten“ begeistert in der Volks- und Blasmusikszene seit Jahren ein Millionenpublikum.

Wechselnde Moderatoren präsentieren im rustikalen Ambiente des Gasthauses Hirzinger im oberbayerischen Söllhuben im Chiemgau traditionelle und modernere Volksmusik in der Tradition der bayerischen Wirtshausmusik.

Ähnlich zünftig soll es auch im Fichtelstadel in Konradshofen zugehen. Vier bunt zusammengewürfelte Ensembles aus dem gesamten Allgäuer Alpenraum geben sich zum Auftakt des Festwochenendes im rustikalen Stadel ein musikalisches Stelldichein. Einen ganzen zünftigen Abend lang soll dabei nach Herzenslust gespielt und gesungen werden – genauso unbeschwert und fröhlich wie in großen Volksmusikshows.

Mit von der Partie ist die Gruppe D’ Falschspieler, ein Familientrio aus Röthenbach. Die Geschwister Selina (Steirische Harmonika) und Tobias (Gitarre) werden von ihrem Papa Roland mit Kontrabass und Euphonium begleitet. VolXmucke nennen sich Wolfi und Marion aus Jengen im Ostallgäu. Mit der Steirischen Harmonika und Gitarre sorgen sie im Handumdrehen für Stimmung und gute Laune. Volksmusik im Oberkrainer-Stil haben Die Vierhofer im Gepäck, wenn sie zum Stadelfest nach Konradshofen kommen.

Caroline (Gitarre), Christoph, Florian (beide Steirische Harmonika) und Peter (Kontrabass) überraschen mit Volksmusik à la Slavko Avsenik. Die Kultivierten – das sind Albert am Akkordeon und an der Steirischen Harmonika, Martin an der Gitarre, sowie Elisabeth am Kontrabass und Betty an der Geige. Die Moderation übernimmt Organisator Wolfgang Filser. Am Samstag, 6. und Sonntag, 7. Juli, wird das Stadelfest dann wie gewohnt mit viel Blasmusik und einem gewohnt reichhaltigen Angebot aus der Stadelküche fortgesetzt. (wkl)

