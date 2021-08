Auto rollt in Zusmarshausen plötzlich von alleine los

Auf dem Parkplatz an der Schloßstraße macht sich ein geparktes Auto selbstständig. Gestoppt wird der Wagen erst von einer Hauswand.

Die Polizei wurden gegen 18 Uhr informiert, dass sich in der Schloßstraße 2 ein Auto selbstständig gemacht habe. Der Wagen rollte unkontrolliert auf dem Parkplatz, stieß gegen eine Hauswand und kam dort zum Stehen. Am Auto entstand an der Fahrzeugfront ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro, an der Hauswand von etwa 500 Euro. (thia)