Autofahrerin zieht in Zusmarshausen die Handbremse nicht an

Als eine 56-Jährige ihren Wagen verlässt, macht sich dieser plötzlich selbstständig und rollt auf der abschüssigen Straße davon.

Diese Vergesslichkeit kommt einer Autofahrerin teuer zu stehen. Sie hatte am Freitag in Zusmarshausen ihren Wagen geparkt, jedoch die Handbremse nicht angezogen.

Laut Polizei stellte die 56-Jährige gegen 7.20 Uhr ihr Fahrzeug in der Arnulfstraße ab und vergaß die Handbremse anzuziehen. Nachdem sie den Wagen verlassen hatte, setzte sich dieser auf der leicht abschüssigen Strecke in Bewegung, rollte nach hinten weg und prallte leicht gegen einen weiteren geparkten Pkw. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 1050 Euro. (thia)