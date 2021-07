Mädchen wollten Alkohol in Discounter stehlen

Zwei Mädchen haben versucht, in Zusmarshausen eine Flasche Wodka zu stehlen. Für diese Art von Schnaps sind sie vor dem Gesetz zu jung.

Ein 15-jähriges und ein 16-jähriges Mädchen wurden am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in einem Discounter in Zusmarshausen beobachtet, wie sie zwei Flaschen Wodka in der Handtasche der 16-Jährigen verstauten. Anschließend bezahlen sie an der Kasse drei Flaschen Saft und wollten den Laden verlassen, ohne den Wodka zu bezahlen.

Nachdem sie den Kassenbereich passiert hatten, wurden sie zur Kontrolle ins Büro gebeten, wo die entwendeten Wodkaflaschen gefunden wurden. Der Wert der Wodkaflaschen beträgt 16 Euro, wie die Polizei mitteilt. Allerdings ist der Verkauf von Spirituosen an Menschen unter 18 Jahren verboten. (jah)

