Mercedes-Fahrer achtet in Zusmarshausen nicht auf die Vorfahrt

Ein 40-Jähriger übersieht beim Abbiegen einen entgegenkommenden Golf. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß.

Ein Mercedes-Fahrer hat am Mittwoch in Zusmarshausen einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen. Der 40-Jährige wollte um 17.50 Uhr von der Kreisstraße 20 nach links in Richtung Zusmarshausen abbiegen.

Dabei übersah der Mercedes-Fahrer laut Polizei einen 41-Jährigen, der auf der Staatstraße in nördlicher Richtung unterwegs war, und nahm ihm an der Einmündung die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß mit dem Golf wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. (thia)