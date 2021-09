Sattelzug streift in Zusmarshausen geparktes Auto

Beim Abbiegen in die Zusmarshauser Römerstraße bleibt der 63-jährige Fahrer mit dem Heck des Sattelzugs an einem Auto hängen.

Missglückt ist das Abbiegemanöver eines Lastwagenfahrers in Zusmarshausen. Der 63-Jährige wollte am Montag um 15.40 Uhr von der Merowingerstraße nach rechts in die Römerstraße abbiegen.

Offenbar aber hatte der Fahrer nicht weit genug ausgeholt. Laut Polizei streifte er während des Abbiegevorgangs mit dem Heck seines Sattelzuges das hintere linke Fahrzeugheck eines geparkten Autos. Durch die Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (thia)