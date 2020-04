vor 33 Min.

Zusmarshauser Marterl „Antonale“ erstrahlt in neuem Glanz

Das restaurierte Marterl „Antonale“ soll am neuen Standort Spaziergänger, Radfahrer oder Waldarbeiter gleichermaßen erfreuen.

Die holzgeschnitzte Figur des Heiligen Antonius samt Jesuskind soll in der aktuell schwierigen Zeit zum Verweilen im Scheppacher Forst einladen.

Bei den Wallbacher Bürgern ist das Marterl „Antonale“ allseits bestens bekannt. Es steht im Scheppacher Forst am Rande des Wallfahrerweges nach Allerheiligen, über den die Kirchengemeinde St. Stephan Wollbach alljährlich am 1. Mai pilgert. Doch das Marterl war mittlerweile in die Jahre gekommen und bedurfte einer gründlichen Restauration.

Kirchenpfleger Hubert Kraus hat sich der Aufgabe gestellt und das Marterl samt der holzgeschnitzten Figur des Heiligen Antonius mit dem Jesuskind über die Wintermonate restauriert.

Der Heilige, der Verlorenes wiederfindet

Das Marterl hatte, so die Aussage der Zeitzeugin Herma Hartmann, ihre sehr gläubigen Schwiegermutter Elisabeth Hartmann während des Zweiten Weltkrieges errichten lassen. Anlass war die Hoffnung, dass ihre beiden Söhne Josef und Lorenz wieder aus dem Krieg unversehrt zurückkommen, was sich leider nicht bewahrheitet hat. Gott hat den heiligen Antonius zum Künder des Evangeliums und zum Boten des Friedens unter den Menschen erwählt. Der heiligen Antonius ist in der ganzen Welt auch als der Heilige bekannt, der Verlorenes wiederfindet.

Durch den Bau der Windräder wurden die Waldwege im Scheppacher Forst ausgebaut und die Wegeführung zum Teil auch geringfügig abgeändert. Dadurch verschwand das Marterl vom Wegesrand. Deshalb wurde nun der bisherige Standort zurückgebaut und das restaurierte Marterl an einem neuen Standort etwa 40 Meter östlich vom bisherigen Standort neu aufgestellt und somit der neuen Wegeführung angepasst.

Materielle Unterstützung erhielt Kirchenpfleger Hubert Kraus durch den Vorsitzenden des Krieger- und Soldatenvereins Wollbach, Joachim Weißenhorn, und bei der Errichtung des neuen Standortes erhielt er tatkräftige Unterstützung durch KSV-Vorstandsmitglied Anton Schmid.

Nun soll das restaurierte Marterl „Antonale“ am neuen Standort Spaziergänger, Radfahrer oder Waldarbeiter gleichermaßen erfreuen und in der aktuell schwierigen Zeit der Corona-Pandemie zum Verweilen einladen.

Themen folgen