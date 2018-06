vor 32 Min.

Zwei Orchester, vier Dirigenten, eine Mission

Instrumental-Ensembles aus Neusäß und Markkleeberg entführen in die Welt der Fantasie

Von Thomas Hack

Zwei große Orchester, vier versierte Dirigenten und eine musikalische Mission, die nichts Geringeres im Sinn hatte, als die Zuhörer in fantastische Filmwelten zu entführen und legendäre Kulthits aus dem Klassik- und Rockbereich zu neuem Leben zu erwecken. Im Rahmen des Neusässer Musiksommers sind in der Stadthalle zwei ganz besondere Ensembles zusammengetroffen, denen es mit nonchalanten Esprit gelang, ihre unterschiedlichsten Prägungen rundum stimmig in Einklang zu bringen – die Big Band Blue Notes von der Sing- und Musikschule Neusäß und das Junge Sinfonieorchester aus dessen Partnerstadt Markkleeberg.

Mit gebündelter Instrumentalenergie zeichneten die beiden Orchester einen spannenden Querschnitt durch die Welt von Hollywoods Leinwandklassikern, der unvergessenen Jazzlegenden und beliebtesten Evergreens, wobei den Gastspielern aus Sachsen der Beginn dieses außergewöhnlichen Konzertabends gebührte. Und als die ersten Takte aus Tschaikowskys „Romeo und Julia“ im Saal erklangen, konnte man fast nicht glauben, dass an den Pauken und Trompeten in erster Linie junge Buben und Mädchen agierten und das Ensemble vor gerade einmal zwei Jahren ins Leben gerufen worden war. Mit ihren ergreifenden Umsetzungen der beliebtesten Filmmelodien konnten die jungen Musiker schließlich die Gäste von ihrer klingenden Kunst an den Tasten und Saiten restlos überzeugen: Ins unheilvolle Reich von Mordor entführten ihre Arrangements von „Herr der Ringe“, mit geheimnisvollen Zauberklängen wurde „Harry Potter“ in Szene gesetzt, düster und voller Pathos breitete der dunkle Ritter „Batman“ seine musikalischen Schwingen über die Besucher in der Stadthalle aus. Ein Highlight wurde von den Musikern schließlich zweifelsohne mit Queens komplexer „Bohemian Rhapsody“ präsentiert, die immerhin ganz ohne Stimmen auskommen musste und lediglich von den Instrumenten „gesungen“ werden konnte.

Nach dieser opulenten Steilvorlage war es eigentlich kaum denkbar, dass ein zweites Orchester ähnliche Begeisterungsstürme auslösen könnte wie die sächsischen Sinfoniker, doch mit der Big Band Blue Notes wurde in wunderschöner Weise das Gegenteil bewiesen: Unter der Leitung von Achim Binanzer streiften die jungen Saxofonistinnen und Drummer im spannenden Kontrast zu ihren Vorgängern durch die groovigen Gefilde der Blues Brothers und der Rocky-Filme oder brachten mit fetzigen Rockperlen von Chuck Berry bis zur Hardrockband Europe die Zuhörer jeglicher Altersstufe zum Jubeln. Teils mit selten vernommenen Zwischenspielen, teils auch in Eigenregie völlig neu arrangiert, schafften es die Kompositionen jedes Mal aufs Neue, die Gäste zu begeistern und hin und wieder auch in eine etwas bessere Welt voller sympathischer Helden und Draufgänger mitzunehmen.

Was beiden Orchesterformationen hoch anzurechnen ist: Jedes einzelne Stück und jeder einzelne Soundtrack wurden in voller Länge dargeboten, sodass man endlich auch einmal zu hören bekam, wie sich das musikalische Geschehen nach den allseits bekannten Anfangsmelodien eigentlich tatsächlich weiterentwickelt. Ein ganz besonderes Schmankerl war schließlich ganz am Ende des Abends mitzuerleben: Die beiden Ensembles schlossen sich zu einem einzigen großen Superorchester zusammen, um gemeinsam mit einer spritzigen Melange aus Klassik und Jazz das große Konzertfinale einzuläuten – ein Finale, das kein einziges Mal vorher geprobt worden war. Dass dieses Vorhaben dennoch absolut perfekt funktionierte, ist letztendlich wohl das schönste Zeichen dafür, dass die Partnerstädte Neusäß und Markkleeberg auch auf musikalischer Ebene längst zu einem harmonischen Ganzen zusammengewachsen sind.

