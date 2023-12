Adelsried

17:30 Uhr

Adelsried investiert in seine Straßenbeleuchtung

Plus Einige Straßen in Adelsried sollen neue Leuchten bekommen. Außerdem hat der Gemeinderat beschlossen, in den Bauhof zu investieren.

Von Michaela Krämer

Die Gemeinde Adelsried investiert. Und zwar unter anderem in neue Straßenbeleuchtung. Das wurde bereits in nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats im November beschlossen und nun auch öffentlich bekanntgegeben. Daneben stehen eine Reihe weiterer Investitionen an.

Diese Straßen in Adelsried sollen neue Leuchten bekommen

Konkret geht es um die Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Margeritenstraße, Gartenstraße, Sandfeldstraße und Am Feldrain sowie die Erweiterung der Beleuchtung in der Bergstraße. Insgesamt gibt die Gemeinde dafür 72.706 Euro an die LVN (Landesverwaltungsnetz) aus. Für den gemeindlichen Bauhof wurde die Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens in Höhe von 43.999 Euro sowie die Anschaffung eines Fahrzeugs für die Wasserversorgung in Höhe von 18.990 Euro beschlossen.

