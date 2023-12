Freilaufende Pferde auf der A8 bei Adelsried halten die Polizei auf Trab

Für Unsicherheit sorgten zwei frei laufende Pferde am Rand der A8 bei Adelsried. Die Polizei brachte die Tiere zurück auf ihre Weide.

Gefahr am Rand der Autobahn: Bereits am Donnerstagnachmittag teilten Verkehrsteilnehmer zwei frei laufende Pferde neben dem Standstreifen der A8 mit. Eine Streife der Autobahnpolizeistation Gersthofen und der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg fuhren zum Einsatzort und, so die Meldung, „ertappten“ die Pferde auf frischem Gras. Die Pferde ließen sich ohne Widerstand zurück auf die Weide führen. Der durch den Sturm beschädigte Zaun konnte notdürftig repariert und der Tierhalter verständigt werden. Weiterer Schaden entstand offenbar nicht. (AZ)