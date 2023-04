Adelsried

vor 17 Min.

Große Aufregung um das Kriegerdenkmal in Adelsried

Plus Das Amt in Zusmarshausen wollte das Kriegerdenkmal in Adelsried einst einmal abreißen lassen. Ein spannender Blick zurück in die Geschichte.

Artikel anhören Shape

Die Vorfreude stand dem Vorsitzenden des Adelsrieder Krieger- und Soldatenvereins, Helmut Lenzgeiger, ins Gesicht geschrieben. Er habe nach dem 100. Geburtstag des Vereins den lange gehegten Plan umgesetzt und das Protokollbuch für die Jahre 1920 bis 1976 an Kenner zur Auswertung gegeben.

Gemeint war das Ehepaar Geiger, das sich seit Jahren mit der Adelsrieder Dorfgeschichte befasst. Die beiden haben sich den Umgang mit der deutschen Schrift und der Kurrentschrift angeeignet. Was sie im Laufe eines arbeitsintensiven halben Jahres dank des Buches herausfanden, fasziniert nicht nur Vereinsmitglieder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen