Politikerstreit: Die Wogen glätten sich in Adelsried

Plus Nach dem Streit zwischen Bürgermeister und Landtagsabgeordnetem wird knapp über ein Protokoll abgestimmt. Im Rat ging es zudem um die Flutlichtanlage in Adelsried.

Zuletzt war die Stimmung im Gemeinderat Adelsried angespannt zwischen Bürgermeister Sebastian Bernhard ( CSU) und dem Gemeinderatsmitglied und Landtagsabgeordneten Anton Rittel (FWG). Nun haben sich die beiden offenbar bei einem privaten Treffen und nach einer Aussprache wieder angenähert. Wie Bürgermeister Sebastian Bernhard berichtete, hätten sie sich dabei auch die Hände gereicht. Von seiner Seite sei das Thema damit erledigt.

Er wolle mit allen weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten, erklärte der Bürgermeister jetzt in der Sitzung des Gemeinderates. Hansjürgen Krist (Grüne) zeigte sich betroffen, dass der Bürgermeister den Gemeinderäten mit seiner Ansprache "einen Maulkorb verpassen wollte". Das solle man doch aus der Welt schaffen, wie er sagte. Bernhard erklärte dazu, dass er den Räten nicht habe verbieten wollen, mit Vertretern der Öffentlichkeit zu kommunizieren.