Radfahrerin stürzt und bricht sich das Bein

Weil sie unvermittelt niesen muss, stürzt eine Radfahrerin mit ihrem Fahrrad und bricht sich das Bein. Sie muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein Radunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Augsburger Straße in Adelsried. Wie die Polizei berichtet, stürzte eine 36-Jährige von ihrem Fahrrad, weil sie unvermittelt niesen musste. Bei dem Sturz brach sich die Frau ihr Bein. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (kinp)