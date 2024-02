Adelsried

11:15 Uhr

Tauschgeschäfte in der Telefonzelle: Adelsried erweitert das Angebot

Telefonzellen werden in mehreren Gemeinden als Büchertauschbörse genutzt.

Plus Das Motto der Tausch- und Verschenkbox in Adelsried heißt "Tauschen statt kaufen". In einer Testphase soll es neben Büchern auch andere Dinge in der Telefonzelle geben.

Von Michaela Krämer

Eine Bürgerin ist an Bürgermeister Sebastian Bernhard mit dem Wunsch nach einer Tausch- und Verschenkbox herangetreten. "Tauschen statt kaufen" ist hier das Motto. Zwei sogenannte Tauschboxen für Bücher in Form von ausrangierten Telefonzellen existieren bereits in der Gemeinde. Sie finden große Zustimmung. Die dort befindlichen Bücher können kostenlos mit nach Hause genommen und auch wieder zurückgebracht werden. Gleichzeitig können Bürgerinnen und Bürger eigene, bereits gelesene und gut erhaltene Bücher dort ablegen.

Jetzt soll das Format mit ebenso gut erhaltenen, kleinen Gegenständen erweitert werden. „Es soll keine Schuttablage werden“, so Bernhard. Sein Appell richtete sich auch an die Bürgerinnen und Bürger, die diese Telefonzelle von sich aus auszumisten. „Das Ganze muss gepflegt werden.“ Da noch etwas Skepsis vonseiten des Gemeinderats besteht, soll zunächst eine Testphase an der bestehenden Bücherzelle stattfinden. Sollte es gut angenommen werden, könne man zu einem späteren Zeitpunkt immer noch eine weitere Box aufstellen.

