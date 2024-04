TC Adelsried explosionsartig gewachsen

Adelsrieder Tennisclub zog auf diesjähriger Jahreshauptversammlung positive Bilanz. Verdiente Tennisfreunde wurden geehrt.

Mit dem Ergebnis des TC Adelsried im vergangenen Vereinsjahr könne der Club, so Vorstand Werner Scharnowski, „mehr als zufrieden sein“. So habe man mittlerweile durch fleißige und gute Zusammenarbeit das Niveau der „Becker- und Graf-Zeiten“ deutlich übertroffen. Mit über 270 Mitgliedern und damit einer Steigerung von 242 Prozent in den letzten sieben Jahren sei der Verein geradezu explosionsartig gewachsen. „Jetzt müssen wir unseren Verein auf diesem hohen Niveau halten", so Scharnowski weiter, "die Strukturen pflegen wie ausbauen und gemeinsam dem TCA weiterhin Leben einhauchen." Wer Interesse habe und etwas Zeit mitbringe, würde direkt für den Club „verhaftet“, kündigte der Vorsitzende auf der Jahreshauptversammlung seinen Mitgliedern scherzhaft an. Denn, zu tun gäbe es mehr als genug.

Nächste große Veranstaltung am 1. Juni

Seit 2018 werde das Erfolgsmodell der Ballschule weitergeführt und die Anlage mit zahlreichen Mannschaften im Erwachsenen- und Jugendbereich belebt, erklärte Scharnowski in seinem Rückblick. Ebenso engagiere man sich aktiv in der Öffentlichkeitsarbeit und wolle durch zahlreiche sportliche und gemeinschaftsstiftende Veranstaltungen den Verein attraktiv machen. Besonders sei hierbei die „Grand Slam Sommerparty“ zu erwähnen, bei der man viele hundert Menschen auf die Anlage locken konnte und ein eindrucksvolles Tagesprogramm gestaltet habe, so Scharnowski. Eine Anschlussveranstaltung sei von dem Organisationsteam um Florian Hoppe, Daniel Utz, Jürgen Risinger, Ralf Schmittner und Matthias Dörfler bereits für den 1. Juni geplant.

Das Bild einer positiven und soliden Vereinsbilanz zeichneten auch Sportwart Florian Hoppe, Ralf Schmittner in Vertretung für Jugendwart Daniel Utz, Kassierer Helmut Kaiser und Kassenprüfer Paul Steppich in ihren Berichten. Dank für Engagement und Verbundenheit zum Club wurde für langjährige Vereinstreue Albert van Nieuwenhuyse (25 Jahre) und Gerhard Koss (40 Jahre) ausgezeichnet. Für besonderes Engagement beim energetischen Umbau des Vereinsheimes wurden Heiko Mohr und Christoph Reitmayer geehrt. Ein besonderer Dank galt Markus Leuschner, der die Prüfung zum C-Oberschiedsrichter des BTV erfolgreich absolviert hat. Er kann nun als Fachmann für das Tennis-Regelwerk sämtliche Verbandsrundenspiele auf der Anlage als offizieller TCA-Schiedsrichter-Obmann betreuen. Scharnowski hob besonders die Mitarbeit von Ralf Schmittner und Gerlinde Demharter hervor, die sich als Platzwart und Organisatorin der Seniorengartlerrunde das ganze Jahr um die Anlage kümmerten.

Überraschend war schließlich das Präsent, das Vorstand Scharnowski selbst zuteil wurde. Zweiter Vorstand Karl Mayer dankte im Namen des Vereins für die mehr als hervorragenden Leistungen, die der Vorsitzende in den letzten Jahren seit seinem Wiedereinstieg in die Vorstandschaft vollbracht habe und gratulierte ihm dabei herzlich zum 70. Geburtstag.

Gegenbewegung in Zeiten des Mitgliederschwunds

„Aktiv beim Weihnachtsmarkt, engagiert im Dorfleben und im Sport wie in der Gemeinschaftspflege", fasste Bürgermeister Sebastien Bernhard in seinem Grußwort zusammen. "Adelsried ist stolz auf seinen Tennisclub, gerade auch weil er zeigt, dass in Zeiten von Mitgliederschwund eine Gegenbewegung möglich ist." Dies sei einer aktiven Vorstandschaft unter motivierter Führung zu verdanken. (AZ)