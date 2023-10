Agawang

06:00 Uhr

Erfolg in Venedig für Produktionsfirma aus Agawang

Goldener Löwe für Katharina Weser Bei der Biennale in Venedig ist Filmemacherin Marion Ilan mit einem Löwen ausgezeichnet worden. An dem innovativen Filmprojekt war auch die Produktionsfirma von Katharina Weser aus Agawang beteiligt.

Plus Das Projekt der Produktionsfirma Reynard Films gewinnt bei den Venediger Filmfestspielen einen Löwen. Deren Gründungsmitglied Katharina Weser erzählt, wie es dazu kam.

Ruhige Musik, dazu eine schwarz-weiße Welt, wie mit Bleistift und Tusche gezeichnet: ein Haus, umgeben von Bäumen, ein Mann in einem leeren Zimmer, eine riesige Hand, die einen Zuckerwürfel in eine Teetasse taucht. Die Welt, in die der Virtual-Reality-Animationsfilm „Emperor“ den Zuschauer eintauchen lässt, ist wie eine Traumwelt, zusammengesetzt aus Fragmenten.

Der Film zeichnet das Leben eines nach einem Schlaganfall an Sprachverlust leidenden Vaters und seiner Tochter nach, die versucht, ihren Vater zu verstehen und mit ihm zu kommunizieren. Bei den Venediger Filmfestspielen gewann der Film den Löwen in der Kategorie „Immersive“ für Virtual-Reality-Projekte. Beteiligt an diesem Erfolg ist die Produktionsfirma „Reynard Films“ mit Sitz in Leipzig – und Agawang bei Kutzenhausen. Deren Mitbegründerin Katharina Weser, die in Agawang aufgewachsen ist, freut sich über den Gewinn: „Das bedeutet für so ein VR-Projekt einen großen Sprung in der Aufmerksamkeit.“

