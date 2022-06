Altenmünster

vor 17 Min.

Baiershofer Jugendliche bauen Pumptrack-Strecke in Eigenregie

Plus Pumptrack-Strecken liegen im Trend. In Baiershofen wurde nun eine solche eröffnet. Planung und Bau waren unkonventionell: denn diese übernahmen Jugendliche selbst.

Von Moritz Maier

Angefangen hat alles mit dem Ärger einiger Altenmünster Landwirte. Denn in deren Wäldern waren die Baiershofer Jugendlichen Leon Tausend und Leon Bauer regelmäßig mit ihren Mountainbikes unterwegs - was den Besitzern gar nicht gefiel. Die Biker durften nicht mehr in den Wäldern fahren. "Deshalb sind die beiden dann vor etwa einem Jahr zu mir ins Rathaus gekommen und haben den Vorschlag gemacht, eine Pumptrack-Strecke zu bauen", berichtet der Altenmünster Bürgermeister Florian Mair. Und das haben die Jugendlichen dann auch in Eigenregie getan.

