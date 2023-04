Autofahrer fährt auf Gehweg in Hegnenbach auf Fußgängerin zu

Eine 57-Jährige kann einem Auto gerade noch ausweisen. Der Wagen fährt auf sie zu, als sie mit ihrem Hund unterwegs ist. Nun ermittelt die Polizei.

Leicht verletzt ist eine 57-Jährige, nachdem sie einem Auto in Hegnenbach ausweichen musste. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau mit ihrem Hund auf einem Gehweg unterwegs. Gegen 7 Uhr morgens fuhr plötzlich ein Auto auf sie zu, berichten die Beamten. Der Vorfall ereignete sich auf dem westlichen Gehweg an der Ecke St-Georg-Straße/Kirchgasse in Richtung Ortsmitte. Laut Polizei soll ein dunkles Fahrzeug direkt auf die Frau zugefahren sein. Sie konnte ausweichen, stolperte aber vor Schreck und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht und begab sich ins Krankenhaus nach Wertingen.

Polizei bittet um Hinweise: Autofahrer flüchtet nach Unfall in Hegnenbach

Der Autofahrer fuhr laut Polizei einfach davon. Möglicherweise verlor der in Richtung Reutern fahrende Autofahrer aufgrund der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf den Gehweg. Die Polizei Zusmarshausen sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Telefon: 08291/18900. (kinp)