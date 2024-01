Anhausen

Die Kirche St. Adelgundis in Anhausen ist fertig saniert

Plus Mehr als drei Jahre lang war innen und außen gearbeitet worden. Nun kommt Bischof Bertram Meier zu einer gemeinsamen Feier zum Abschluss der Arbeiten.

Aufreibende Jahre haben die Mitglieder der Pfarrgemeinde Willishausen in Anhausen hinter sich. Jahrelang wurde die Kirche St. Adelgundis saniert. Begonnen hatten die Arbeiten 2020 mit der Friedhofsmauer, erstreckten sich dann bis Ende 2022 auf die Kirche selbst und endeten nun mit der Fertigstellung der Außenanlagen. Das darf jetzt gefeiert werden: Am Sonntag, 28. Januar, kommt Bischof Bertram Meier zum Pontifikalamt. Eine Ausstellung begleitet das Ende der Arbeiten in Anhausen.

Kirchenpfleger Josef Zott hat die Arbeiten an St. Adelgundis in Anhausen über die Jahre hinweg begleitet. Foto: Marcus Merk

Sanierungsarbeiten, das ist normalerweise der Moment, in dem mit Überraschungen gerechnet werden muss. Oft sind das keine guten, sondern Einblicke in alte Gemäuer, mit denen so nicht gerechnet worden war. Doch bei diesem Thema winkt Kirchenpfleger Josef Zott ab. Böse Überraschungen habe es während der gesamten Arbeiten nicht gegeben. „Das lag an den guten Vorarbeiten“, ist er überzeugt. Und auch daran, dass die Pfarrgemeinde sich regelmäßig um die Kirche gekümmert habe. So lag die vorhergehende Sanierung erst rund 30 Jahre zurück, dabei war unter anderem der Putz erneuert worden.

