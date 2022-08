Anhausen/Diedorf

vor 32 Min.

Viele Lkw-Fahrer verirren sich wegen der B300-Sperrung nach Anhausen

Plus So viel Verkehr war in Anhausen wohl noch nie. Viele halten die Strecke durch den Ort für eine Umleitung. Die Anwohnerinnen und Anwohner sind sauer.

Die gesperrte B300 sorgt für viel Verkehr und Ärger in Anhausen. Im Diedorfer Ortsteil Anhausen sind Anwohner seitdem verärgert. Der Grund: Etliche Autos und Lkw halten den Weg über Anhausen für eine Umleitung. Doch sie enden in einer Sackgasse. Im sonst sehr ruhigen Ortsteil ist es jetzt ungewöhnlich laut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen