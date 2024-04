Fahrzeug beschädigt Gartentor in Anhausen und fährt davon

Nachdem sie ein Krachen gehört hatte, stellte eine Anhauserin fest, dass jemand gegen ihr Gartentor gefahren war. Vom Verursacher fehlte jede Spur.

Im Kapellenweg 5 a in Anhausen (Gemeinde Diedorf) wurde laut Polizeibericht am Freitagabend gegen 18.30 Uhr ein Gartentor des dortigen Anwesens durch Unbekannte beschädigt. Die Bewohnerin befand sich zur Unfallzeit im Haus, als sie ein Unfallgeräusch hörte. Nach Überprüfung konnte sie lediglich noch den Schaden an ihrem Tor in geschätzter Höhe von ca. 200 Euro feststellen.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 08291/ 18900 bei der Polizei in Zusmarshausen zu melden. (dav)

Lesen Sie dazu auch