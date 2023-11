Unbekannte versuchen in Anhausen, in Hofladen einzudringen

In Anhausen versuchen Unbekannte, das Holzfenster eines Hofladens aufzubrechen. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 300 Euro.

Im Zeitraum zwischen dem 25. Oktober und dem 20. November haben Unbekannte offenbar versucht, einen Hofladen in der Adelgundisstraße in Anhausen aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Schaden an einem Holzfenster erst jetzt bemerkt. Offenbar gelang es den Unbekannten nicht, in den Laden einzudringen. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 300 Euro. (jly)

