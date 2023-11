Anhausen

vor 17 Min.

Unbekannter fährt in Anhausen ein Cabrio an und flüchtet

Ein geparktes Cabrio wird in Anhausen von einem Unbekannten angefahren.

Ein Unbekannter fährt in Anhausen ein geparktes Cabrio an. Dabei entsteht nach Angaben der Polizei am Kofferraum ein Schaden von rund 5000 Euro.

