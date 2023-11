Unbekannter lässt Laubbläser aus Gartenhaus mitgehen

Ein Diebstahl passend zur Jahreszeit: Ein Laubbläser wird in Anhausen gestohlen. Nun sucht die Polizei in Zusmarshausen Zeugen.

Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 21. und dem 30. Oktober aus einem unversperrten Gartenhaus in der Bachstraße in Diedorf-Anhausen einen Laubbläser im Wert von etwa 500 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (jah)

