Wer zu wem findet in Aphrodites Zimmer

Die Theatergruppe Anhausen zeigt eine Komödie um alte Ehen, neue Liebschaften und die Macht von Amors Pfeilen. Für eine Vorstellung gibt es noch Karten.

Mit der turbulenten Komödie „Aphrodites Zimmer“ bringt die Theatergruppe Anhausen jede Menge menschlicher Emotionen auf die Bühne. Von Romantik, Leidenschaft und Liebelei bis zu Ehebruch, Lüge und Korruption wird alles geboten. So kann das Ensemble sämtliche darstellerischen Register ziehen und das Publikum bestens unterhalten.

Der Dreiakter von Walter G. Pfaus spielt in einem Hotel auf dem Land. Zur Feier der Silberhochzeit möchte das Ehepaar Schwarz im selben Hotel Urlaub machen, in dem es schon die Flitterwochen verbracht hatte. Insbesondere Sandra Schwarz (Brigitte Marschner) ist es wichtig, ihre „etwas angeknackste Ehe“ aufzufrischen. Als Zuschauer blickt man auf ein Hotelzimmer mit einem ausladenden Doppelbett, darüber ist ein großes Panoramabild vom nächtlichen Paris zu sehen. Das Zimmer trägt den Namen der Schönheits- und Liebesgöttin Aphrodite und wird zum Dreh- und Angelpunkt des Bühnengeschehens.

Auch die Geliebte ist bereits angereist

Unglücklicherweise hat sich nebenan bereits Valerie (Sandra Riederle), die Geliebte von Guido Schwarz, einquartiert. Sie ist mit dem festen Vorsatz angereist: „Ich will geheiratet werden“. Zu allem Überfluss gibt es eine Verbindungstür zwischen den Zimmern, deren Schloss defekt ist, was zu allerlei Komplikationen führt. Guido, schön aufgewühlt dargestellt von Christoph Marschner, will unbedingt, dass Valerie abreist, doch diese denkt nicht daran. In seiner Verzweiflung ruft er seinen Freund Horst Wilmer (Peter Bayer) an, der sich um Valerie kümmern soll.

Horst gibt sich als begriffsstutziger italienischer Schlosser aus und gerät von einer kniffligen Situation in die nächste. Damit beginnt sich ein Liebeskarussell zu drehen, bei dem man nur so staunt, wer was mit wem hat oder auch nicht. Als auch noch Horsts eifersüchtige Ehefrau Ruth (Jasmin Krause) heimlich anreist, wird die Lage immer komplizierter. Stets erheiternd sind dabei die flotten Dialoge, bei denen sowohl Amors Pfeile als auch verbale Giftpfeile punktgenau durch den Raum fliegen. Ebenso unterhaltsam sind die amüsanten Szenen rund um den Kleiderschrank, in dem sich immer wieder momentan unerwünschte Personen verstecken müssen.

Nur das Zimmermädchen hat noch den Überblick

Die einzige Person, die bei all diesen Liebesgeflechten und Lügengeschichten den Überblick hat, ist das Dienstmädchen des Hotels. Paulina Schmid überzeugt hier als Laura, die ihre Augen und Ohren überall hat und eiskalt berechnend reichlich Schweigegeld einsteckt. Ihren Freund Benno (Hanspeter Meier) setzt sie auch noch geschickt zum Ausspionieren ein. Erfrischend ehrlich wirkt in dieser komplizierten Gemengelage der Geschäftsführer des Hotels Max Gmeiner (Andreas Schnabel), der noch an die große Liebe glaubt. Bis herauskommt, wer letztlich zu wem findet und ob es Scheidungen oder Hochzeiten gibt, sind noch einige Hürden zu überwinden.

Das gesamte Ensemble unter der Regie von Manuela Bernardy spielte bei der Premiere durchgehend mit großem Einsatz, wobei auch die Rollen sehr passend besetzt waren. Ebenso hatte das Team hinter der Bühne ganze Arbeit geleistet und alles vom Hotelzimmer mit den drei Türen bis zum ominösen Wandschrank gekonnt in Szene gesetzt. Insgesamt eine äußerst gelungene Leistung, für die sich das Publikum mit großem Schlussapplaus bedankte. Karten gibt es nur noch für die Vorstellung am Freitag, 10. November, um 20 Uhr. Reservierung bei Tina Ebert, Telefon 08238/2555.