Aretsrieder Musikanten haben dreimal Grund zum Feiern

Die Blasmusikkapelle aus dem Fischacher Ortsteil wird 40, seit 20 Jahren gibt es die Alphorngruppe. In der Staudenlandhalle wird gefeiert – mit noch einem Anlass.

Gleich dreifachen Grund zum Feiern haben in diesem Jahr die Aretsrieder Musikanten: ihr 40-jähriges Bestehen, den 20. Geburtstag der vereinseigenen Alphorngruppe und – als Sahnehäubchen obendrauf – die Präsentation ihrer ersten eigenen CD. Mit einem großen Blasmusik-Sonntag werden diese drei Anlässe am 30. Oktober in der Staudenlandhalle in Fischach zünftig gefeiert.

Vor allem mit ihrer ersten CD-Produktion "Jubiläumsgrüße der Aretsrieder Musikanten" erfüllen sich die gut 30 Musikerinnen und Musiker aus dem kleinen Fischacher Ortsteil zu ihrem 40. Geburtstag einen lang gehegten Wunsch. Anfang September wurde der Probenraum im örtlichen Vereinsheim – gedämmt und gepolstert – in ein Hightech-Tonstudio umfunktioniert. Ein ganzes Wochenende lang wurden die elf Titel eingespielt. Dazu war Tonmeister Lukas Bruckmeyer mit seinem mobilen Tonstudio nach Aretsried gekommen.

Es gibt sogar eine eigene Vereinshymne

Mit dem Kapellmeister ("Lukas Bruckmeyer und seine böhmischen Kameraden") verbindet die Aretsrieder inzwischen eine enge Freundschaft. War es doch Bruckmeyer, der nach einem vom Musikverein Aretsried organisierten Konzert seiner Spitzenblaskapelle in Fischach als Dankeschön die "Aretsrieder Musikantenpolka" komponiert hat. Die Vereinshymne ist ebenso auf der neuen CD vertreten wie knackige Polkas und bekannte Märsche aus dem umfangreichen Repertoire der Aretsrieder Musikanten. Allesamt Lieblingstitel der Kapelle, die auf der kleinen silbernen Scheibe mit viel Leidenschaft und Herzblut zum Klingen gebracht werden.

Für die CD-Produktion wurde der Probenraum im Aretsrieder Vereinsheim in ein Hightech-Tonstudio umgebaut. Foto: Walter Kleber

Möglich wurde das CD-Projekt durch die Unterstützung des Bundesmusikverbandes BMCO. Der Dachverband der Amateurmusik hilft durch das Förderprogramm "Neustart Amateurmusik" bei Projekten zur Abfederung der Corona-Pandemie und damit zur Erhaltung und Wiederbelebung der Amateurmusik.

Festakt am 30. Oktober in der Staudenlandhalle

Der Festakt am Sonntag, 30. Oktober, in der Staudenlandhalle Fischach beginnt um 14 Uhr. Die Aretsrieder Musikanten unter der Leitung von Thomas Schneider präsentieren alle Titel ihrer neuen CD. Grußworte, ein Blick in die nunmehr 40-jährige Geschichte der Kapelle, Ehrungen langjähriger fördernder Vereinsmitglieder und ein Geburtstagsständchen der Alphorngruppe runden das Programm bei Kaffee und Kuchen ab.

Ab 17 Uhr schließt sich an den offiziellen Teil dann nahtlos ein geselliger Festbetrieb mit Bewirtung an. Als musikalische Gäste werden dazu die Musikanten der Kapelle Original Mindelblech unter der Leitung von Erhard Weber in der Staudenlandhalle erwartet. Der Eintritt ist frei. Infos im Internet: www.musikverein-aretsried.de.